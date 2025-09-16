ROMA (ITALPRESS) – Bilancio positivo per il turismo nel secondo trimestre 2025. Secondo i dati provvisori dell’Istat, i flussi turistici risultano complessivamente superiori a quelli registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente: +1,1% gli arrivi e +4,7% le presenze. Rispetto al 2024, nel mese di aprile il numero di arrivi è aumentato dell’1,1% e quello delle presenze del 6,2%. A maggio si è registrato invece un calo: -2,1% gli arrivi e -3,0% le presenze. A giugno, con 16,8 milioni di arrivi e 59 milioni di presenze, si è registrato un ampio incremento sia degli arrivi (+3,9%) che delle presenze (+9,7%). il trimestre si è chiuso con un forte aumento rispetto al 2024: rispettivamente +3,9% gli arrivi e +9,7% le presenze. Nel secondo trimestre 2025 crescono sia le presenze dei turisti italiani (+3,0%) sia in misura pari a quasi il doppio, quelle dei turisti stranieri (+5,9%). Complessivamente la domanda straniera ha rappresentato una quota di mercato pari al 60,5% delle presenze totali nel trimestre. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le presenze negli esercizi alberghieri sono aumentate del 4,3%, ma è soprattutto il comparto extra alberghiero a registrare le migliori performance: +6,1% gli arrivi e +5,4% le presenze. Performance particolarmente positiva per i comuni montani: +12% le presenze turistiche nel trimestre, rispetto all’anno precedente.

A giugno, complessivamente stabili le presenze nelle località marittime (+0,7%). Bilancio positivo per i principali comuni balneari della Riviera romagnola e della costa adriatica di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In tendenziale flessione il turismo delle località costiere toscane e abruzzesi; segnali molto positivi dall’area adriatica pugliese con dinamiche espansive a Bari e Vieste (rispettivamente +20% e +10%). In leggero aumento nel secondo trimestre i flussi turistici nelle grandi città e nelle destinazioni d’interesse culturale (+1%) rispetto allo stesso periodo del 2024, ma con andamenti differenziati: presenze in crescita, ad esempio, a Milano, Firenze e Bologna (tutte con variazioni superiori all’8%), mentre Venezia segna una contrazione (-6,1%). Nonostante il 2024 sia stato un anno eccezionale, in cui i flussi turistici hanno raggiunto valori record, secondo i dati provvisori il secondo trimestre 2025 ha registrato un andamento del turismo superiore a quello rilevato nel medesimo periodo dell’anno precedente. Secondo i dati provvisori dell’indagine “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, nell’intervallo temporale considerato gli arrivi negli esercizi ricettivi sono infatti aumentati dell’1,1%, mentre le presenze sono cresciute in misura ancora più ampia (+4,7%).

– foto screenshot Istat –

(ITALPRESS).