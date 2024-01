TEL AVIV (ITALPRESS) – Israele ha respinto una proposta avanzata dal gruppo palestinese di Hamas tramite i mediatori di Qatar e Egitto. A riferirlo questa mattina è il sito di notizie statunitense Axios, che cita due funzionari israeliani e una fonte informata. Attraverso i mediatori di Doha e del Cairo, Hamas ha presentato a Israele la proposta di un nuovo accordo di scambio per gli ostaggi. Le autorità dello Stato ebraico hanno respinto la proposta, ma una delle fonti israeliane ha fatto notare come l’offerta dimostra comunque come il gruppo palestinese sia pronto a impegnarsi in negoziati per un nuovo accordo, anche se i combattimenti a Gaza continuano. Hamas finora ha chiesto che Israele cessi i bombardamenti prima che il gruppo possa sedersi a un nuovo tavolo del negoziato.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

