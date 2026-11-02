TEL AVIV (ITALPRESS) – “L’opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ràam e dalla Lista Unita – partiti che sostengono il terrorismo e negano l’esistenza dello Stato ebraico. Fin dal primo giorno la nostra mano è stata tesa per la formazione di un governo nazionale ampio”. Lo scrive su X il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu che auspica la formazione di un’ampia coalizione di governo che escluda i partiti arabi.

“Una maggioranza netta dell’opinione pubblica – prosegue – ha scelto il Likud come primo partito e me, come primo ministro, per guidare il prossimo governo. Noi aspiriamo a formare un governo ampio con i nostri partner e con ogni partito che lo desideri e che non sostenga il terrorismo. Sono aperto al dialogo”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]