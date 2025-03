Israele, colloqui a Doha incentrati su proposta Witkoff

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Israele è concentrato sulla cosiddetta “proposta Witkoff” durante i colloqui in corso in Qatar sul futuro del cessate il fuoco a Gaza e sull’accordo di rilascio degli ostaggi.

Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al The Times of Israel. Lo schema, che si dice sia stato creato nei colloqui tra il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e l’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff, prevede un’estensione di circa due mesi del cessate il fuoco, durante la quale Hamas rilascerebbe circa metà degli ostaggi vivi in anticipo e il resto alla fine, insieme alla fine della guerra.

Il team negoziale israeliano dovrebbe tornare a casa stasera, afferma il funzionario, ma potrebbe rimanere a Doha se ci fosse una svolta. “Witkoff è atterrato ieri sera”, afferma il funzionario. “Vediamo se ci sono sviluppi e vedremo se c’è una ragione per restare lì. Se c’è, resteranno”.

-Foto Ipa/Agency-

