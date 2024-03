ROMA (ITALPRESS) – Una raffica di almeno 30 razzi è stata lanciata dal Libano contro la città settentrionale israeliana di Kiryat Shmona. Lo rende noto l’IDF israeliano. I filmati che circolano online mostrano che il sistema di difesa aerea Iron Dome ha abbattuto alcuni razzi. La polizia dice che gli agenti stanno gestendo diversi siti di impatti di razzi nella città, dove sono stati causati danni alla proprietà. Le sirene hanno risuonato questa mattina non solo nella città settentrionale di Kiryat Shmona ma anche in diverse aree circostanti. La regione di confine del Libano ha visto un aumento della violenza negli ultimi giorni. Il servizio di soccorso di Magen David Adom afferma che non ci sono notizie iniziali di feriti nell’attacco. Un uomo di 25 anni è stato dichiarato morto dopo essere stato tirato fuori da un edificio colpito da un razzo Hezbollah nella zona industriale di Kiryat Shmona. Lo ha riferito il servizio di ambulanze israeliano di Magen David Adom. L’uomo, che non è residente a Kiryat Shmona, non aveva segni vitali quando è stato tirato fuori dalla struttura industriale dai soccorritori, dice il servizio. I medici ne hanno dichiarato il decesso sul posto. Un altro uomo, sulla trentina, è stato tratto in salvo illeso dall’edificio danneggiato. I miliziani libanesi hanno lanciato questa mattina una ventina di razzi sul nord Israele.

