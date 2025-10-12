Isole minori, a Lipari gli Stati generali. Focus sulle criticità

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – Dal 10 al 12 ottobre l'isola di Lipari è stata protagonista degli "Stati Generali delle isole minori marine", organizzati dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Una tre giorni che ha visto il coinvolgimento di numerosi esponenti del Governo, delle realtà insulari, dai sindaci alle associazioni di categoria operanti in diversi settori. L'obiettivo era accendere i riflettori sulle problematiche che accomunano le isole minori italiane, riflettere sulle strategie da adottare per mitigare le ricadute negative e permettere alle comunità locali di esprimere tutte le loro potenzialità. abr/azn