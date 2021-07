SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “La strategia di gara è stata influenzata dalle nuove regole sui pneumatici applicate per le gare con sprint qualifying, che hanno consentito a tutti i piloti una libera scelta dei pneumatici con cui prendere il via permettendo loro di attuare la strategia teoricamente più veloce. Questo è esattamente quello che è successo oggi, con la stragrande maggioranza che è passata da medium a hard”. Questa l’analisi di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, vinto da Lewis Hamilton che negli ultimi giri è riuscito a superare il pilota dellas Ferrari, Charles Leclerc. “Abbiamo assistito a un fantastico duello tra due dei migliori piloti di questo sport, che hanno gestito perfettamente i loro pneumatici offrendo una battaglia emozionante fino alla fine. Ora – ha aggiunto Isola – restiamo a Silverstone per concentrarci sul nostro prossimo compito: continuare il programma di test da 18 pollici per 2022, che faremo martedì e mercoledì con Aston Martin, Haas e Red Bull”.

(ITALPRESS).