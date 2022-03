JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “La pole è di solo sette decimi più lenta di quella dell’anno scorso, il che è un grande risultato se si considera che questa è la seconda gara con queste auto nuove di zecca”. Così Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, al termine delle qualifiche del Gp di Arabia Saudita, terminate con la pole di Perez. “I team si sono concentrati sulla mescola soft nelle prove libere di questa mattina in preparazione all’utilizzo nelle qualifiche di questa sera – spiega Isola – Ciò significa anche che la maggior parte dei piloti ha preservato due set di medium e un set di hard, il che probabilmente indica che preferiranno utilizzare queste due mescole in gara. Ma tutti i run di oggi, sia nelle prove libere che nelle qualifiche, sono stati relativamente brevi, quindi è difficile sapere esattamente come siano evoluti i livelli di graining. Di conseguenza, la strategia per domani è ancora aperta tra una e due soste, a seconda degli effettivi livelli di degrado che si riscontreranno nel corso della gara e che ovviamente dipendono da una serie di fattori diversi”. “I migliori auguri a Mick Schumacher per una pronta guarigione dopo l’incidente subito durante le qualifiche: è bello vedere che la nuova generazione di vetture è tanto veloce quanto sicura”, aggiunge Isola.

(ITALPRESS).

