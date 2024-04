SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “La seconda giornata del Gran Premio della Cina è stata davvero intensa, con il nuovo format del weekend che ha tenuto alto l’interesse degli spettatori che anche oggi hanno riempito le tribune”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commentando il sabato del Gp di Cina di Formula 1, che ha confermato il dominio di Max Verstappen, vincitore di Sprint e qualifiche con la sua RedBull. “La gara Sprint ha confermato ovviamente il buon livello di prestazione della gomma Medium – ha sottolineato Isola – ma, grazie alla scelta di Russell, ha anche dimostrato che la Soft non va scartata a priori come possibile mescola da utilizzare in gara: potrebbe infatti essere una soluzione idonea per il primo stint nel caso si voglia anticipare la sosta per sfruttare l’undercut, qui molto efficace, oppure nell’ultima parte di gara per rimontare posizioni su chi si dovesse trovare a gestire invece un set di gomme abbastanza usurato e quindi meno performante”. “Considerato l’alto degrado visto fin qui sia nelle prove libere di ieri che nella Sprint di oggi, la doppia sosta è la strategia chiaramente più veloce. Il mix fra C3 e C2 è quello che offre sulla carta un vantaggio ma, come detto in precedenza, la C4 può essere un’opzione. In termini di usura, la gomma da tenere particolarmente sotto controllo è l’anteriore sinistra ma anche l’asse posteriore sarà messo a dura prova”, ha concluso Isola.

