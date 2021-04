PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Qui in Portogallo abbiamo visto due sessioni di prove libere abbastanza lineari e senza grandi sorprese, a parte la presenza di un pò di vento nel pomeriggio che ha influenzato leggermente i tempi rendendo la pista più lenta”. Così Mario Isola, Responsabile F1 e Car Racing di Pirelli, al termine del venerdì di libere del Gp del Portogallo. “Le prestazioni dei pneumatici hanno superato le aspettative, c’è stato solo un pò di graining sull’anteriore sinistro per le mescole più morbide al mattino su pista ancora ‘verdè che è poi migliorato nelle condizioni più calde del pomeriggio – spiega Isola – La superficie della pista è ancora liscia e questo rende a volte difficile per i piloti trovare il giusto livello di grip. Visto il tempo necessario per un pit-stop, domenica prevediamo una gara ad una sosta per la maggior parte dei piloti con tutte e tre le mescole che potrebbero svolgere un ruolo importante: ecco perchè sono state tutte molto utilizzate nella giornata di oggi”.

