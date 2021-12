ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “In FP1 i piloti si sono focalizzati nel prendere familiarità, utilizzando pneumatici soft, con il nuovo layout del circuito e con l’asfalto delle nuove sezioni, mentre le condizioni più rappresentative delle FP2 hanno permesso ai team di concentrarsi maggiormente su simulazioni realistiche di gara e di qualifica utilizzando sia mescole soft che medium per un confronto diretto”. Così Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, commenta il venerdì di prove del Gp di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale. “C’è stata qualche abrasione sulla mescola più morbida al mattino con temperature più elevate, che come al solito sono migliorate nel corso della giornata con l’alto grado di evoluzione della pista, grazie anche alle gare di supporto – spiega Isola – Il tracciato è ovviamente più veloce dell’anno scorso, e stressa un pò di più i pneumatici. A preoccuparci qui sono i cordoli, soprattutto all’uscita delle curve 5 e 9, in quanto piuttosto alti e dalla forma appuntita. Ne stiamo parlando con la Fia, per evitare imprevisti nel weekend”.

