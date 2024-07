BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Anche all’Hungaroring abbiamo assistito ad una qualifica spettacolare, coi primi tre piloti racchiusi in appena 46 millesimi di secondo e con diversi colpi di scena. Tutto lascia quindi prevedere che domani potremo assistere ad una gara molto combattuta, sia per le primissime posizioni che per il resto della zona punti. Da evidenziare il fatto che, in un anno, le prestazioni delle vetture siano cresciute in maniera significativa, visto che il tempo della pole position di oggi è di quasi un secondo e mezzo più basso rispetto al 2023 su uno dei circuiti più corti di tutto il calendario”. Questo il commento del direttore motorsport Pirelli, Mario Isola, al termine del sabato del Gran Premio d’Ungheria. “Dal punto di vista delle strategie, questa è una classica gara dove il doppio pit-stop è nettamente il favorito – ha aggiunto Isola – Sulla carta, la strategia più veloce prevede la partenza con la Medium, da combinare poi con la Hard. E’ chiaro che la quantità di set disponibili delle due mescole più dure determinerà le scelte delle squadre. Va detto quindi che ci sono tre squadre – Red Bull, McLaren, Ferrari- che hanno un solo set di Hard e due di Medium nuovi a disposizione mentre una – la Aston Martin – ha un set di Medium e uno di Hard nuovi. Tutte le altre hanno almeno due set di Hard e uno di Medium nuovi. Un altro fattore molto importante da tenere in conto sarà il nuovo innalzamento delle temperature previsto per domani che dovrebbe riportare quella dell’asfalto a superare ampiamente la barriera dei 50 °C”, ha concluso Isola.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

