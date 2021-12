GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Dato che questo è il secondo giro di pista più lungo della stagione, i team e i piloti hanno avuto un numero piuttosto limitato di possibilità per preparare il loro giro veloce. La medium è stata preferita da quasi tutti in Q2 e Lando Norris sarà l’unico pilota a partire con la soft nella top 10. Sarà interessante vedere cosa riuscirà a fare, circondato da così tante vetture che prendono il via su medium”. Questo il commento di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, al termine delle qualifiche del Gp di Arabia Saudita. “Le due strategie più veloci sulla carta sono quelle da medium a hard o da soft a hard, ma la seconda richiede una gestione un pò più attenta – ha spietato Isola – Quindi ci aspettiamo che la maggior parte dei piloti punterà ad una sosta, ma ci sono molte incognite che potrebbero influenzare la strategia. Nonostante la lunghezza del giro i gap tra i piloti sono stati incredibilmente ravvicinati, con i primi racchiusi in pochi decimi di secondo”.

