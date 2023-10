Ismett, trapianti di rene tra pazienti con gruppi sanguigni diversi

PALERMO (ITALPRESS) - Al via, all'Ismett di Palermo, il programma di trapianto di rene da vivente fra pazienti con gruppo sanguigno non compatibile. A ricevere il primo trapianto, dopo tre settimane di pre-trattamento, è stato un paziente siciliano di 58 anni. L'organo è stato prelevato con una tecnica laparoscopica mini-invasiva, favorendo una rapida guarigione per la donatrice, sua moglie di 52 anni. Dopo l'intervento, entrambi sono in buone condizioni. fsc/gtr (Fonte video: ufficio stampa Ismett)