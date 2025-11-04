Home Video News Economia Iren, sostenibilità e territorio nella sua visione di crescita
RIMINI (ITALPRESS) - Esplorare, alla luce del nuovo scenario geopolitico ed economico, le condizioni per una transizione giusta, che rafforzi – anziché ostacolare – la competitività delle imprese europee nel contesto globale. Questo l'obiettivo dell'incontro su sostenibilità e ESG organizzato da Iren, che si svolto nell'ambito di Ecomondo, a Rimini. mgg/azn