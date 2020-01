Iren e Anci, “Tandem” per la mobilita’ sostenibile

Iren e Anci lanciano il progetto "Tandem. Bici in Comune", che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza le buone pratiche in materia di economia circolare, sostenibilita' ambientale e mobilita' alternativa realizzate, o in corso di realizzazione, da parte dei piccoli Comuni. spa/sat/red