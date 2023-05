REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Ireti, società controllata interamente da Iren, ha acquisito da Cogen, socio costruttore di AcquaEnna, la quota del 2,367% del capitale sociale di AcquaEnna portando la quota di partecipazione di Ireti, già presente nella compagine societaria, al 50,867% consentendo il consolidamento. E’ quanto si legge in una nota.

AcquaEnna, sottolinea la nota, gestisce il servizio idrico in tutti i comuni della Provincia di Enna dal 2004 a seguito dell’aggiudicazione di una procedura di gara che ha garantito l’affidamento del servizio alla compagine societaria allo scopo costituita, fino al 2034. Con riferimento a tali territori la società serve complessivamente circa 177 mila abitanti.

L’operazione, già prevista nel piano industriale, ha un Ebitda atteso nel 2023 di circa 9 milioni di euro, evidenzia la nota.

“Tutti noi abbiamo constatato in questi mesi come i cambiamenti climatici possano avere effetti concreti sul sistema idrico. Proprio per questo l’operazione conclusa oggi – dichiara Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren – assume una valenza strategica: la gestione delle reti idriche rappresenta un nodo cruciale per dotare il Paese di infrastrutture adeguate. Inoltre, l’operazione si inserisce anche nella strategia di valorizzazione delle partecipazioni del Gruppo, che attraverso il suo know-how, può così supportare i territori nel proprio percorso di transizione ecologica”.

“L’acquisizione di AcquaEnna – commenta Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren – ci consente di mettere al servizio del Paese la nostra esperienza nell’ambito della gestione delle reti, che negli anni ha visto un costante miglioramento delle performance collocandoci stabilmente tra i leader del settore. Questa operazione accresce la rilevanza di Iren sul territorio nazionale, consentendo al Gruppo di poter diventare partner di riferimento per lo sviluppo di nuovi servizi anche nel Sud Italia”.

