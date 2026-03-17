Iran, Trump “Non ho paura di un altro Vietnam”

Iran, Trump “Non ho paura di un altro Vietnam”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "No, non ho paura. Davvero non ho paura di nulla". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il primo ministro irlandese Micheál Martin, e rispondendo a una domanda dei giornalisti sui timori che un'eventuale invio di truppe di terra possano provocare un nuovo Vietnam. sat/gtr (Fonte video: The White House)