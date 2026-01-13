Iran, Trump ai manifestanti “Prendete le istituzioni, l’aiuto è in arrivo”

Mandatory Credit: Photo by Bonnie Cash/UPI/Shutterstock (16256346k) President Donald Trump shows off his "Happy Trump" pin during a meeting with oil and gas executives in the East Room of the White House in Washington, DC on Friday, January 9, 2026. President Trump Meets With Oil and Gas Executives in Washington, DC, District of Columbia, United States - 09 Jan 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Patrioti iraniani: continuate a protestare, prendete le vostre istituzioni! Memorizzate i nomi di chi uccide e di chi abusa. Pagheranno un prezzo enorme. Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani finchè l’uccisione senza senso dei manifestanti non si fermerà. L’aiuto è in arrivo”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

