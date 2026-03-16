Iran, Tajani “Non siamo in guerra e non ci entreremo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La nostra posizione è che noi non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra, non entreremo in guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. Tajani ha sottolineato che l'Italia continuerà a "proteggere Cipro perché è un Paese dell'Unione europea che è stato attaccato". xf4/mgg/mca2