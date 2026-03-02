Iran, Schlein “Azioni militari unilaterali violano il diritto internazionale”

ROMA (ITALPRESS) - "Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo certo la mancanza, al contempo riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando ogni tipo di sede multilaterale, tanto più se fatte mentre un negoziato è in corso. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte ed è un precedente preoccupante per il mondo". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo nelle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera durante l'informativa urgente dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla situazione in Iran e Golfo Persico. sat/azn (Fonte video: Senato della Repubblica)