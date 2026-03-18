Iran, Salvini “Trump non può pretendere che gli alleati intervengano”

MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente quando fai un’azione militare senza, non dico coinvolgere, ma neanche avvisare gli alleati, poi non puoi pretendere che gli alleati mandino le loro navi da guerra. Spero solo che chi ha promosso questo intervento – che sicuramente era la cosa che ci serviva di meno in questo momento già complicato – abbia idea di come uscirne e di come e porvi fine. Noi non interverremo militarmente in una zona di guerra che non abbiamo né cercato né voluto”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se è deluso dall’azione di Trump in Medio Oriente, a margine dell’incontro sul caro carburante con le principali compagnie petrolifere alla Prefettura di Milano.

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