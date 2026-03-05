Iran, Pecoraro Scanio “Stop a uno stato di follia e di ira incontrollata”

ROMA (ITALPRESS) - “La definizione di furia epica richiama chiaramente uno stato di follia e di ira incontrollata. Basta consultare qualsiasi vocabolario: la parola furia indica uno stato di violenta e incontrollabile rabbia, spesso accompagnato da azioni impulsive e distruttive. È quindi un termine che richiama l’assenza di controllo e di razionalità”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, commentando il nome dato all’operazione militare contro l’Iran. mgg/mca2 (Fonte video: Fondazione UniVerde)