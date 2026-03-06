Iran, Leavitt “Sulla buona strada per conseguire obiettivi operazione Epic Fury”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti ritengono di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare Epic Fury contro l’Iran, la cui durata prevista è di circa quattro-sei settimane”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt durante un briefing con la stampa. Secondo Leavitt, le forze armate statunitensi hanno già inflitto gravi danni alle capacità militari iraniane, affondando oltre 30 imbarcazioni e riducendo del 90% i lanci di missili balistici di rappresaglia da parte di Teheran nei primi sei giorni. La portavoce ha ribadito che gli obiettivi includono la neutralizzazione della minaccia missilistica iraniana. xp6/mgg/gtr