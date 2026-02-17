Iran, Araghchi “Buoni progressi” in colloqui con gli Usa a Ginevra. Khamenei a Trump: “Non riuscirai a distruggere la Repubblica Islamica”

(260117) -- TEHERAN, Jan. 17, 2026 (Xinhua) -- Iranian Supreme Leader Ali Khamenei speaks during an address marking a religious holiday in Teheran, capital of Iran, on Jan. 17, 2026. Iranian Supreme Leader Ali Khamenei said on Saturday that Iran had defeated the United States and Israel "once again" and had "extinguished the sedition" he alleged was incited by Washington and Tel Aviv. He described U.S. President Donald Trump as a "criminal" for his administration's support of the demonstrations, accusing Washington of causing economic and social harm to the Iranian people. TO GO WITH "2nd LD Writethru: Iran's supreme leader says country has 'extinguished sedition'" (The Office of the Supreme Leader in Iran/Handout via Xinhua) - Shadati -//CHINENOUVELLE_CHINE05721/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2601171835

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ai media statali che i colloqui con gli Stati Uniti hanno compiuto “buoni progressi” rispetto al round precedente. “Abbiamo concordato una serie di principi guida in base ai quali stileremo il testo di un possibile accordo”, ha dichiarato Araghchi, dopo la conclusione del secondo round di colloqui indiretti con gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Ginevra. “Questo non significa che raggiungeremo un accordo presto, ma il percorso è già iniziato. Quando si tratta di redigere il testo, il lavoro diventa difficile”, ha aggiunto.

IL DISCORSO DI KHAMENEI

In un discorso pronunciato in concomitanza con l’avvio dei colloqui fra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si è rivolto al presidente americano Donald Trump minacciandolo di ritorsioni in caso di attacco. “Sentiamo costantemente che loro (gli Stati Uniti) hanno inviato una nave da guerra verso l’Iran. Una nave da guerra è certamente un’arma pericolosa, ma ancora più pericolosa è l’arma in grado di affondarla”, ha detto Khamenei in un discorso. Khamenei ha poi detto che Trump non riuscirà a distruggere l’Iran.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

