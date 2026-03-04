Iran, Borchia “Privilegiare la via negoziale rispetto all’escalation militare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La posizione della Lega “è privilegiare sempre la via negoziale rispetto all'escalation militare”, ma l'Europa sul fronte della politica estera comune ha dei limiti strutturali. Ne ha parlato il capo delegazione del Carroccio al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Primo Piano Europa dell'agenzia Italpress. “È uno dei più grandi punti di domanda degli ultimi anni – spiega Borchia –. Fondamentalmente stiamo parlando di una sommatoria di politiche estere nazionali: ogni Paese ha interessi strategici propri, che non sempre coincidono con quelli degli altri". In Iran “non possiamo pensare che la soluzione bellica sia il tutto”. Un cambio di regime per l'esponente della Lega è necessario, ma sulla direzione futura del Paese regna ancora molta incertezza: “C'è molta nebbia”, sottolinea l'europarlamentare, avvertendo che quanto accadrà in Iran avrà ripercussioni sull'intera area mediorientale. sat/mrv