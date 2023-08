UDINE (ITALPRESS) – Nell’immediato pre match contro la Juventus è stata presentata la partnership fra Udinese Calcio e Regione Fvg con il brand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ sulle casacche da gioco, con un introito di 1,2 milioni di Euro per le casse del club friulano. Il patron Pozzo ha ringraziato la Regione: “Avere questo marchio sulle nostre maglie è un grande orgoglio. Nei miei 38 anni nel mondo del calcio ho visto quanto il connubio fra Udine e la sua squadra sia riconosciuto a livello internazionale. Quest’iniziativa è un buon modo per promuovere l’intero territorio regionale e i suoi valori”. Alla presentazione, oltre al direttore generale del club Franco Collavino e l’Assessore al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini, ha preso la parola il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Abbiamo scelto da anni ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ per promuovere il nostro territorio, partendo dalle eccellenze enogastronomiche per passare alle località turistiche arrivando ora allo sport. E’ un grande orgoglio legare questo brand alla squadra per eccellenza della nostra regione. Oltre al cuore abbiamo scelto con i numeri, considerando il tipo di visibilità a livello nazionale e internazionale che ha l’Udinese. Siamo certi che questa collaborazione porterà grandi risultati al club e alla visibilità del nostro territorio”.

-foto rb/Italpress –

(ITALPRESS).