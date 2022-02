MILANO (ITALPRESS) – “Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e, allo stesso tempo, una partita in cui l’aspetto mentale e le motivazioni faranno la differenza”. Così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby contro il Milan, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

“Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. E’ normale che fare gol in trasferta per noi sarebbe molto importante”, ha aggiunto il tecnico dell’Inter. In Coppa Italia ancora vige la regola dei gol fatti fuori casa dal valore doppio.

“Bisognerà giocare partita per partita, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali, senza pensare a quello che succederà dopo. Per raggiungere gli obiettivi questo è l’unico modo”, ha concluso Inzaghi, a proposito dei tanti impegni che attendono i nerazzurri.

(ITALPRESS).

