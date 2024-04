ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il rinnovo, posso dire che abbiamo vinto tanto, e speriamo di vincere ancora, io sto bene qui. Alla fine dell’anno ci siederemo, si parlerà e non ci sarà alcun problema”. Simone Inzaghi, oggi al Salone d’Onore del Coni per ricevere il Premio Bearzot, apre al prolungamento di contratto. “L’Inter mi ha dato tanto, abbiamo fatto un grande percorso – ha sottolineato il tecnico piacentino – Sono arrivato in un momento in cui la società aveva qualche problema, si perdeva qualche giocatore e invece insieme alla società abbiamo fatto questo lungo percorso”. A proposito del cammino in Champions League, Inzaghi ribadisce quanto “la società e i ragazzi hanno fatto un grande percorso, sono tre anni che siamo nelle 16 d’Europa, l’anno scorso abbiamo avuto un percorso magnifico che ci ha portato alla finale di Istanbul. Quest’anno avremmo voluto ripercorrere quel percorso ma non sempre si possono compiere imprese. Posso solo ringraziare i miei giocatori, di fronte abbiamo trovato un Atletico che voleva a tutti i costi passare”.

