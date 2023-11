SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Ho giocato qui in Europa League con la Lazio, è un stadio caldissimo. Loro sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato a San Siro, hanno quantità e qualità: servirà la migliore Inter”. Simone Inzaghi avverte i suoi: guai a prendere sotto gamba il Salisburgo, avversario domani in una quarta giornata di Champions che potrebbe regalare ai nerazzurri il pass anticipato per gli ottavi. “Sapevamo che dopo la partita con la Roma avremmo avuto sei partite di cui cinque in trasferta – ricorda a Sky Sport il tecnico – La prima è andata, ora abbiamo il Salisburgo e poi avremo il Frosinone. Domani è una partita di Champions, ci saranno delle insidie e dovremo prepararla nel migliore dei modi”. Sarà però un’Inter diversa da quella vista a Bergamo. “Lautaro a riposo? Sto valutando, così come per altri giocatori – ribatte – Avrà spazio dall’inizio Sanchez perchè sta facendo molto bene, poi valuterò se far cominciare con lui Thuram o Lautaro. Recuperiamo anche Arnautovic, che ha fatto i primi allenamenti con la squadra, ci darà una grande mano anche lui”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

