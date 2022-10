FIRENZE (ITALPRESS) – “Come Inwit vogliamo essere apripista nella costruzione di una ‘Smart Italy’ a supporto degli operatori di telecomunicazione, in cui servizi evoluti, innovazione, sostenibilità e attenzione ai bisogni dei cittadini e del territorio siano gli assi portanti del nuovo modello di sviluppo. Per fare questo è necessario ripensare il ruolo di torre di telecomunicazione ed evolverlo nell’ottica di ‘Tower-as-a-servicè. Un’infrastruttura in grado di accelerare la diffusione delle reti ultraveloci e di abilitare una serie di servizi innovativi, legati a tecnologie che avranno impatti decisivi in ogni settore” Così Michelangelo Suigo, direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di Inwit, presente con uno stand alla seconda edizione di Earth Technology Expo a Firenze.

“Un passo fondamentale per l’avvio di una dimensione digitale che possa colmare distanze, connettere idee, persone, imprese e comunità anche nelle aree interne e remote. Grazie al ‘Piano Italia 5G’ del Pnrr, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili, che è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese tra Inwit, Tim e Vodafone, l’Italia – ha aggiunto – sarà il primo Paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile, finalizzato a favorire lo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia anche nelle aree più svantaggiate a fallimento di mercato”, ha concluso Suigo.

