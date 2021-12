Arriva l’inverno: gli interventi di manutenzione auto da programmare

Con l’inverno alle porte anche le nostre auto necessitano di “trattamenti” extra per poter affrontare nel migliore dei modi la stagione fredda. Il cambio degli pneumatici è certamente una delle attività più comuni che si realizzano in questo periodo sulle nostre vetture, ma si va oltre. Sono diversi infatti gli interventi di manutenzione da mettere in atto prima di entrare a pieno ritmo nei mesi invernali. Interventi che – è bene sottolinearlo – non riguardano esclusivamente i veicoli tradizionali diesel e benzina ma, per un corretto funzionamento, devono coinvolgere in prima linea anche le auto elettriche, vetture che, grazie ai tanti incentivi degli ultimi anni, sono sempre più diffuse sulle nostre strade e che per offrire la miglior esperienza di guida devono essere monitorare periodicamente, esattamente come i veicoli tradizionali.

Le case automobilistiche più intraprendenti si stanno già attivando con servizi studiati appositamente per i propri clienti. Tra questi vi citiamo il BMW Service Inclusive Mobility che prevede un servizio di assistenza particolarmente vantaggioso riservato ai proprietari delle e-car con marchio BMW e di cui vi forniremo ulteriori informazioni nei prossimi paragrafi.

Manutenzione dell’auto prima dell’inverno: ecco cosa controllare

L’attenzione viene in genere rivolta agli pneumatici. È importante assicurarsi che quelli montati sulla vettura siano idonei per l’inverno, che il battistrada sia solido e, in ultimo, che la pressione sia costantemente a un livello corretto. Ma non ci si deve limitare solo a questo.

Occorre prestare sempre la massima attenzione anche al livello degli oli e dei liquidi, specie quello antigelo che è essenziale nei mesi freddi; non va tralasciato, inoltre, il controllo di cinghie, freni e luci, per non parlare dell’importanza della batteria che, se ormai datata, nei mesi freddi tende a scaricarsi con rapidità con il rischio di ritrovarsi improvvisamente bloccati nel bel mezzo della strada.

BMW Service Inclusive Mobility

In vista dell’inverno, BMW offre un servizio di grande validità a tutti i proprietari di auto elettriche che devono sottoporre la propria vettura a degli interventi di manutenzione mirati, per poter così trascorrere la stagione fredda senza problemi. Nonostante la manutenzione delle e-car sia, per la natura stessa delle vetture, più semplice, va a ogni modo effettuata con regolarità, aderendo a specifici programmi di assistenza opportunamente specializzati in problematiche di elettrificazione.

BMW Service Inclusive Mobility è un pacchetto speciale per le auto elettriche BMW, attivabile solo presso i centri BMW Service o in concomitanza all’acquisto di una vettura del Brand. Il servizio, in promozione fino al 31 dicembre 2021, è stato lanciato per garantire ai clienti la massima tranquillità a costi trasparenti oltre alla certezza di affidare i propri veicoli di ultima generazione a personale altamente qualificato.

Acquistando un pacchetto BMW Service per la manutenzione delle auto elettriche, i proprietari avranno a disposizione una serie di servizi essenziali per il regolare funzionamento delle loro vetture, in prospettiva della stagione fredda e, in generale, per l’intero arco dell’anno. Il ventaglio dei servizi include infatti:

il controllo completo della vettura;

della vettura; la sostituzione del microfiltro con ricambi originali BMW;

con ricambi originali BMW; la sostituzione del liquido freni con ricambi originali BMW;

con ricambi originali BMW; il Servizio Pickup&Delivery di ritiro e di consegna dell’auto BMW all’indirizzo comunicato (questo servizio è gratuito fino a una distanza di 20 km tra il BMW Service Center e il punto di ritiro e di consegna della vettura ed è incluso solo in occasione di una manutenzione prevista nel programma BMW Service Inclusive).

Il pacchetto è proposto presso i Centri BMW Service aderenti ed ha la durata di 4 anni senza limiti di chilometri.

L’importanza della manutenzione per le auto elettriche

Il servizio appena descritto costituisce un valore aggiunto per tutti i proprietari di auto elettriche con marchio BMW. Di fatto, le e-car vanno in officina esattamente come le auto tradizionali. La vera differenza è che queste vetture devono essere sottoposte a interventi distinti che richiedono competenze specifiche. Per questo motivo, è opportuno rivolgersi a centri di assistenza ufficiali, in possesso di tutte le conoscenze e la formazione opportuna per gestire eventuali ulteriori necessità.

Appoggiandosi alla rete BMW Service, i proprietari di auto elettriche BMW possono così ottenere il massimo livello di garanzia, usufruendo di staff altamente specializzato che attinge il proprio Know How di eccellenza dal Costruttore e interviene con le più innovative attrezzature per la diagnostica e per la manutenzione a oggi disponibili nel settore.

Un’opportunità in più che rende le auto elettriche BMW pienamente e costantemente affidabili proprio come il primo giorno.