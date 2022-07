NAPOLI (ITALPRESS) – Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza uniscono le forze per combattere evasione ed elusione fiscale. Sottoscritto questa mattina a Palazzo San Giacomo un protocollo d’intesa volto a migliorare l’intero sistema di riscossione delle tasse, il cui funzionamento rappresenta anche una delle leve del Patto per Napoli sottoscritto lo scorso marzo con il Governo Draghi per salvare la città dal dissesto economico. Nello specifico sono di tre tipi le attività concordate dai firmatari dell’accordo di collaborazione, la cui durata triennale potrà essere rinnovata previa verifica dei risultati raggiunti. Il primo passo è la predisposizione di un piano sistematico per lo scambio di informazioni: incrociare le banche dati consentirà a tutte le parti uno svolgimento più agevole dei propri compiti istituzionali. Il secondo step riguarda il miglioramento della qualità dei sistemi informativi e della fruibilità dei servizi catastali, anche nell’ottica di assicurare l’aggiornamento, la competenza e la precisione delle pertinenti banche dati. Infine è prevista l’istituzione di appositi Tavoli tecnici che, tra le varie cose, si occuperanno di individuare i filoni di indagine e le modalità tecniche per la realizzazione delle iniziative concordate, analizzeranno periodicamente i risultati, individueranno le azioni correttive volte al superamento delle eventuali criticità emergenti, elaboreranno e concorderanno nuovi percorsi operativi e di analisi che rispettano le finalità di miglioramento della lotta all’evasione, dell’aggiornamento del patrimonio immobiliare comunale e di prevenzione e repressione di frodi in danno dell’erario.

“Quello di oggi è un passaggio importante perchè Napoli è una città dove ci sono tanti cittadini onesti, la maggioranza, che paga le tasse. Ma abbiamo anche dei grandi margini di evasione che poi fanno sì che i servizi non sono all’altezza della sfida”. afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il quale, assieme all’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del protocollo. “Le persone oneste pagano anche per le persone che oneste non lo sono: questo accordo con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, incrociando le banche dati, ci consentirà di combattere questa evasione odiosa che fa un grande danno alla città e ai cittadini onesti” dice Manfredi che punta anche oltre e già parla di ampliare la partnership includendo nell’oggetto non solo le tasse locali ma anche la tassa di soggiorno, la tassa sui rifiuti e l’Imu per completare “un lavoro integrato che ci aiuterà molto in questa fase di riorganizzazione dei servizi di riscossione”.

“Il Comune farà delle segnalazioni qualificate agli altri sottoscrittori per individuare comportamenti infedeli o in violazione di norme di legge che hanno sottratto risorse pubbliche allo Stato: è un momento importante di condivisione di esperienze, di know how, di lavoro, che sicuramente porterà frutto” sottolinea il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini il quale invita anche tutte le altre amministrazioni comunali a seguire l’esempio. “Su 7904 comuni italiani, soltanto meno di 300 sono quelli che hanno sottoscritto questo tipo di intese. Si spera che il nostro accordo sia imitato da tutti i comuni che hanno maggiori esigenze di recupero di risorse” dice Ruffini a cui fa da eco Giancarlo Trotta, il comandante regionale della Guardia di Finanza campana. “Le parole chiave del protocollo sono contenute nella frase dove si parla di “sinergie operative mediante forme di collaborazione tra amministrazione finanziaria e enti territoriali”. Tante volte abbiamo combattuto il fenomeno dell’evasione senza avere informazioni disponibili, tante volte ci siamo detti che magari qualcun altro le ha e sarebbe utile poterne disporre. Questo documento parla di questo: come utilizzare le conoscenze che ognuno ha per far ritornare ai cittadini le risorse necessarie per erogare i servizi”.

foto: xc9

