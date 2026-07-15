Intesa Sanpaolo, Messina “Garanzia sicurezza per risparmio e sostegno al Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che sia un dovere di qualsiasi governo” il ruolo di monitoraggio e di vigilanza, “in particolare in una fase come questa dove se guardiamo alle componenti geopolitiche e di sicurezza, oggi è indiscutibile la sicurezza energetica, la difesa, ma il punto centrale è la sicurezza economica che significa salvaguardia del risparmio. Noi siamo una garanzia di sicurezza del risparmio e della possibilità di poter continuare a garantire una prospettiva italiana di investimento e di continua capacità di sostenere il Paese”. Così il consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine dell’Assemblea 2026 dell'Abi. xb1/sat/gsl