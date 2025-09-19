Intesa Sanpaolo, Borla “A Torino Area X nuova e sempre più fruibile”

TORINO (ITALPRESS) - "Area X si rinnova per essere sempre vicino alla città e sempre spunto di cultura assicurativa. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2019, quindi 6 anni fa. Nel frattempo sia la tecnologia che le modalità di apprendimento delle persone sono cambiate, così come sta cambiando tutto quello che ci circonda. Per questo abbiamo scelto di rinnovare gli spazi per renderli più fruibili e più adatti a momenti di condivisione". Così Virginia Borla, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Assicurazioni in occasione della presentazione di di Area X, lo spazio del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in via San Francesco d'Assisi 12, nel centro di Torino. xn3/col3/gsl