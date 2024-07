Intesa Sanpaolo, a Como un progetto di impresa in carcere

COMO (ITALPRESS) - E' stato inaugurato ufficialmente nella casa circondariale di Como un laboratorio per la costruzione di quadri elettrici complessi. È l’avvio di un progetto d’impresa in carcere promosso da Intesa Sanpaolo. Undici detenuti saranno formati e avviati al lavoro per iniziare a costruire il loro futuro dopo aver scontato la pena. f03/fsc