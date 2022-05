BARI (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Bari l’incontro “Italia-Albania, una sinergia sempre più integrata”, organizzato da Intesa Sanpaolo e dedicato alle Pmi di Puglia, Basilicata e Molise per presentare e favorire le opportunità di business e investimento delle imprese operanti in Albania. Il gruppo torinese ha esposto alle Pmi partecipanti, propri clienti, le iniziative realizzate a supporto delle attività di internazionalizzazione. Fra le altre, la creazione di un plafond di Intesa Sanpaolo Bank Albania a sostegno degli investimenti nella green economy del valore di 20 milioni di Euro a favore delle imprese attive nel Paese delle Aquile. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Filiere, Intesa Sanpaolo ha lanciato lo scorso anno la piattaforma “Confirming” internazionale che si estende all’Albania: si tratta di una soluzione digitale innovativa di finanza di filiera che consente alle imprese, sia italiane che estere, di raggiungere i propri partner commerciali in tutto il mondo.

Intesa Sanpaolo è il primo operatore bancario in Italia ad aver introdotto il sostegno del ciclo finanziario delle forniture tramite ‘Confirming’, grazie alla collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese e dedicata alla clientela privata e alle imprese con fatturato fino a 350 milioni di Euro e la Divisione International Subsidiary Banks, guidata da Marco Elio Rottigni, che racchiude le banche estere del Gruppo presenti in Est Europa e nell’area del Mediterraneo. Attraverso questa sinergia il gruppo è in grado di supportare il ciclo finanziario delle forniture delle imprese italiane ed estere nelle attività di scambio commerciale. “Confirming” consente ai fornitori dei capo-filiera di ottenere liquidità immediata, smobilizzando direttamente online i propri crediti e offrendo la possibilità per i capo-filiera di allungare i termini di pagamento con il credito di fornitura, generando un vantaggio di liquidità complessivo per la filiera stessa. (ITALPRESS) – L’evento ha visto la partecipazione di Arben Ahmetaj, vice Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Anila Bitri, ambasciatrice della Repubblica d’Albania in Italia, Fabrizio Bucci, ambasciatore d’Italia a Tirana, Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia e Confindustria Albania, Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Marco Elio Rottigni, responsabile Divisione International Subsidiary Banks Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, Chief Economist e Head of Research Intesa Sanpaolo, Alessandro D’Oria, CEO Intesa Sanpaolo Bank Albania, Alberto Pedroli, direttore regionale Basilicata, Puglia e Molise Intesa Sanpaolo e Giuseppe Ferraro, responsabile Direzione Commerciale Corporate SME per la Divisione International Subsidiary Banks Intesa Sanpaolo. “L’attenzione che Intesa Sanpaolo dedicata all’internazionalizzazione delle imprese del Sud – spiega Stefano Barrese – è ancora più visibile con l’estensione all’Albania, da oggi, della nostra piattaforma digitale Confirming. Le aziende meridionali, se ben impostate nel business, nella struttura formativa e nella governance, sono di assoluto livello. Le nostre PMI hanno mostrato grande capacità di differenziare le proprie produzioni e di inserirsi nei mercati esteri, seguendo una vocazione internazionale che è stata ed è tuttora vitale e vincente per il rilancio dell’economia del Paese e dei singoli territori”.

“L’Italia – aggiunge Marco Elio Rottigni – è un partner fondamentale per lo sviluppo dell’economia albanese: l’export italiano nel Paese, nel 2021, si attestava in oltre 1,6 Mld di euro, con una variazione del 28% rispetto al 2020. Italia ed Albania hanno forti legami culturali e commerciali che uniscono le nostre economie. L’Albania rappresenta per il Gruppo una piattaforma particolarmente importante per il rilancio dell’imprenditorialità del Mezzogiorno e un elemento centrale per la proiezione di Intesa Sanpaolo verso l’area del Mediterraneo allargato”. Gregorio De Felice ha evidenziato come nel 2021 l’economia albanese sia cresciuta dell’8,5% e abbia rapidamente recuperato i livelli pre-pandemia, sulla scia di una vivace attività di investimento. Il commercio internazionale ha raggiunto circa 11 Mld € con un incremento tendenziale dell’interscambio del 39% rispetto all’anno precedente. Gli scambi coinvolgono principalmente i paesi europei, tra i quali l’Italia è il principale partner commerciale con una quota di mercato di oltre il 31%, pari a 2,9 Mld € (+28,7% rispetto al 2020), segnando l’importo più elevato dal 2000.

La Puglia è la prima regione italiana per interscambio commerciale con l’Albania, con le relazioni commerciali che hanno toccato il loro record storico nel 2021, grazie al balzo dell’export pugliese di prodotti agro-alimentari (saliti a 48 milioni di euro lo scorso anno dai 35 milioni del 2019) e alla crescita dei flussi di import-export di moda, spinti dai processi di esternalizzazione produttiva attivati dagli operatori italiani in Albania. Intesa Sanpaolo Bank Albania, guidata da Alessandro D’Oria, è una realtà in crescita in termini di risultati, di innovazione e digitalizzazione, con un totale attivo di 1.621 milioni di Euro e 35 filiali, in grado di fornire la gamma completa di servizi finanziari e di consulenza alle imprese. Intesa Sanpaolo Bank Albania è impegnata in progetti e attività per concretizzare l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità. E’ stata premiata con il riconoscimento ‘Bank of the Year for Banking in the Community’ 2021 assegnato da The Banker, testate di riferimento del Gruppo Financial Times.

