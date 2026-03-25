Intenso week-end di Coppa del Mondo: 48 italiani impegnati fra Astana, Budapest e Tashkent

ROMA (ITALPRESS) – La spada maschile e femminile ad Astana, le sciabolatrici a Tashkent e gli sciabolatori a Budapest. Dopo gli straordinari successi del fioretto nel Grand Prix di Lima, è già tempo di guardare oltre per la scherma azzurra: sarà un ricchissimo weekend di Coppa del Mondo, il prossimo, con due delle tre armi in pedana da domani a domenica. Complessivamente, saranno 48 gli atleti italiani impegnati, equamente divisi tra prove maschili e femminili.

Proprio giovedì comincerà il lungo fine settimana dedicato a spadisti e spadiste nella capitale del Kazakistan dove, nelle prime due giornate, andranno in scena i preliminari prima per gli uomini e poi per le donne. Sabato sarà la volta dei tabelloni principali di entrambe le gare individuali, mentre domenica il programma si concluderà con le due prove a squadre. Sulle pedane dell’Athletics Sports Complex “Qazaqstan” il gruppo della spada maschile del CT Diego Confalonieri sarà composto da Matteo Galassi (attualmente numero 5 del ranking internazionale), Davide Di Veroli (8), Andrea Santarelli (20), Simone Mencarelli (24), Valerio Cuomo (47), Gianpaolo Buzzacchino (50), Filippo Armaleo (93), Enrico Piatti (134), Fabrizio Cuomo (160), Federico Varone (563), Dario Remondini (844) e Fabrizio Di Marco (999).

Nella competizione femminile, invece, il gruppo del ct Dario Chiadò sarà formato da Giulia Rizzi (numero 2 al mondo), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (12), Sara Maria Kowalczyk (14), Federica Isola (27), Roberta Marzani (34), Nicol Foietta (45), Gaia Caforio (62), Lucrezia Paulis (69), Carola Maccagno (85), Alice Clerici (116) e Gaia Traditi (150).

Per le gare a squadre di domenica, il quartetto degli uomini sarà deciso tra i cinque convocati Galassi, Di Veroli, Santarelli, Mencarelli e Buzzacchino, mentre la formazione delle donne si schiererà con Rizzi, Santuccio, Fiamingo e Paulis.

Tappa di Coppa del Mondo a Tashkent, invece, per la sciabola femminile del ct Andrea Aquili. In Uzbekistan, nella competizione individuale che si dipanerà tra le qualificazioni di venerdì e il tabellone principale di sabato, l’Italia sarà rappresentata da Michela Battiston (numero 5 del ranking e unica azzurra esentata dai turni preliminari), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (35), Claudia Rotili (54), Eloisa Passaro (58), Manuela Spica (63), Martina Criscio (76), Carlotta Fusetti (97), Michela Landi (128), Rebecca Gargano (149), Giulia Arpino (211) e Francesca Romana Lentini.

Per la prova a squadre di domenica, che chiuderà il programma all’Olympic Village, in lizza per quattro posti ci sono Battiston, Viale, Mormile, Rotili e Spica.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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