ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Roma, in questi giorni che precedono le festività natalizie, stanno effettuato un’intensa attività di controllo, a tutela dei tanti turisti e cittadini romani che affollano la Capitale. Le attività dei Carabinieri, d’intesa con la Procura di Roma, hanno portato all’arresto di 9 persone – sei cittadini cubani, due cittadini romeni e un cittadino libico – gravemente indiziate del reato di furto.

I militari della Stazione di Roma Quirinale hanno arrestato due cittadini romeni di 40 e 44 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi da un carabiniere libero dal servizio che li ha bloccati a bordo dell’autobus pubblico numero 40 all’altezza della fermata Nazionale/Torino, di via Nazionale, dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad una turista italiana. Poco dopo, all’interno della metro, alla fermata Barberini, linea A, i Carabinieri della Stazione Macao hanno bloccato un cittadino cubano di 56 anni, sorpreso subito dopo avere asportato il portafogli ad un’altra turista italiana.

Non è andata meglio ad una coppia di cubani, lei 63enne e lui 54enne, entrambi già noti, bloccati da un carabiniere libero dal servizio che li ha notati, all’interno di un ristorante di via della Maddalena, mentre asportavano lo zaino ad una turista italiana, dopo averla distratta, che si trovava seduta ai tavolini. I due sono stati bloccati e trattenuti dal militare in attesa dell’arrivo della pattuglia.

Un’altra turista italiana è stata invece vittima del furto del telefono cellulare da parte di un 18enne libico. Il giovane è stato notato in via del Corso da una pattuglia della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina mentre si muoveva con fare sospetto tra i passanti fino a quando ha avvicinato la donna e le ha sfilato il telefono dalla borsa. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso anche di un secondo cellulare, che era stato poco prima rubato ad una turista straniera, nella centralissima piazza di Spagna.

Un cittadino cubano di 30 anni, senza fissa dimora, è stato bloccato all’interno della metropolitana, all’altezza della fermata Repubblica subito dopo aver sottratto il portafogli dalla borsa di una donna. I militari sono riusciti a bloccarlo ma non sono riusciti a rinvenire la refurtiva poichè lo straniero era riuscito a disfarsene consegnandolo ad una complice che si è dileguata tra la folla.

Infine, i Carabinieri hanno arrestato altri due cittadini cubani, di 25 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi, a bordo del vagone della metropolitana linea A, sul tratto “Termini-Barberini”, mentre tentavano di asportare con destrezza il portafogli ad un cittadino cinese di 21 anni.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

