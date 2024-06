Intelligenza Artificiale, nuove sfide per le imprese

MILANO (ITALPRESS) - "Governare" un fenomeno che sta rivoluzionando l'economia, inquadrando prospettive e sfide che le imprese sono chiamate a cogliere per risultare protagoniste del cambiamento in atto. Può essere sintetizzato in questi termini lo spirito che ha animato la pubblicazione delle "Linee guida per le imprese sull'approccio all'Intelligenza Artificiale", il documento presentato nella sede di Assolombarda e promosso nell'ottica di "misurare" l'impatto dell'AI sulle aziende. col/sat/gsl