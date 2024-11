Intelligenza Artificiale, Mulé “È anche un tema di sostenibilità”

ROMA (ITALPRESS) - "Potremo avere bisogno di micro centrali nucleari solo per sostenere gli enormi consumi di energia dell' intelligenza artificiale. Bene la discussione a Baku, ma forse stiamo vedendo un tempo che è già passato". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé nel suo intervento, in Sala del Refettorio, all' evento "Intelligenza artificiale. I prossimi passi nelle scienze politiche e nelle relazioni internazionali". (Fonte video: Camera dei Deputati)