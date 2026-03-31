Intelligenza artificiale, Fontana “Riscoprire e valorizzare l’unicità dell’uomo”

ROMA (ITALPRESS) - "Riscoprire e valorizzare l'unicità dell'uomo è fondamentale soprattutto in un'epoca in cui le innovazioni tecnologiche rischiano di prendere il sopravvento. Penso all'intelligenza artificiale che è in grado di imitare alcuni processi del ragionamento umano, elaborando enormi quantità di dati attraverso l'uso di reti neurali. Questo nuovo strumento si sta evolvendo a un ritmo accelerato, può apprendere notevoli informazioni e assumere decisioni in modo autonomo. Su questo aspetto occorre vigilare con estrema attenzione. Qualsiasi processo decisionale deve essere sempre guidato dal costante e imprescindibile contributo umano. Non possiamo delegare il nostro destino a meccanismi automatizzati". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Lectio magistralis del professore Andrea Moro "Intelligenze sostenibili: linguaggio, apprendimento e il dono dei limiti", nell'ambito del Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei deputati e l'Accademia nazionale dei Lincei, nella sala della Lupa di Montecitorio. sat/mca2 (Fonte video: Camera dei Deputati)