ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Cultura sarà protagonista a “We Make Future 2025”, l’evento in programma a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno 2025, che celebra l’incontro tra intelligenza artificiale, tecnologia e innovazione digitale. Il Ministero, con il coordinamento del Dipartimento per le Attività Culturali e per il tramite del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni dell’ex Segretariato Generale, presenterà uno spazio espositivo istituzionale dove sarà possibile scoprire una selezione di progetti che mettono la tecnologia al servizio del patrimonio culturale.

Tra le anteprime più attese ci sarà il progetto “Multimediale Ostia Antica”, in fase di realizzazione e pronto a partire dal 1° gennaio 2026. Questo programma offrirà ai visitatori del Parco Archeologico di Ostia Antica un’esperienza immersiva e digitale per esplorare il sistema dei porti marittimi e fluviali di Ostia e Porto. Durante la fiera, i visitatori potranno immergersi in percorsi in realtà virtuale tramite visori Oculus per scoprire la storia dei Porti di Claudio e Traiano, della città di Ostia e della Necropoli Laurentina. Potranno inoltre accedere a contenuti VR outdoor attraverso un’App dedicata e visionare video divulgativi in cui il Direttore e i funzionari del Parco raccontano in prima persona i luoghi della cultura.

Accanto a Ostia Antica, si alterneranno altri istituti del MiC con progetti innovativi. Il 4 giugno sarà la volta del Parco Archeologico di Siponto e del Castello Svevo di Bari, che proporranno rispettivamente una mappa virtuale del sito archeologico e un videogioco in Minecraft per coinvolgere i giovani. Il Museo Nazionale Archeologico di Firenze porterà un programma basato sull’intelligenza artificiale per l’analisi e la decifrazione dei geroglifici egizi, mentre la Digital Library presenterà “Ecomic – Ecosistema digitale per la cultura”, offrendo strumenti e servizi modulari per sostenere la digitalizzazione del settore. Durante la giornata sarà possibile prenotare incontri per approfondire l’offerta e valutare collaborazioni istituzionali.

Il 5 giugno vedrà protagonisti il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, con un videomapping immersivo che ricostruisce la magia scenica del Teatro Farnese seicentesco, e la Biblioteca Statale di Cremona, che mostrerà la trasformazione multimediale della storica Sala dei Ragazzi in uno spazio laboratoriale innovativo. La giornata conclusiva del 6 giugno sarà dedicata al Parco Archeologico di Pompei, che presenterà due importanti iniziative: “RePAIR – Reconstructing the Past”, un progetto che utilizza robotica e intelligenza artificiale per la ricomposizione automatizzata di affreschi e reperti archeologici frammentati, e un sistema di monitoraggio avanzato che impiega tecnologie digitali per la conservazione programmata. Nella stessa giornata, il Museo delle Navi Romane di Nemi illustrerà in anteprima il progetto per la restituzione delle navi perdute di Caligola, mentre la Biblioteca Universitaria di Pisa farà scoprire “Buppy”, la mascotte digitale che guida i visitatori con video animati e QR code in un’esperienza immersiva tra servizi, collezioni e narrazioni.

