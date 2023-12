Intelligenza artificiale, Di Gaudio “Potenza enorme per la sanità”

PALERMO (ITALPRESS) - "In Sicilia con la nuova governance di Sicilia Digitale si stanno facendo tanti interventi che riguardano l'intelligenza artificiale. La potenza dell'IA in campo sanitario è enorme, soprattutto se puntiamo lo sguardo sulla medicina molecolare e di precisione. E' una sfida che non possiamo perdere". Così Francesca Di Gaudio, Responsabile centro regionale controllo qualità laboratori assessorato alla Salute della Sicilia e docente di biochimica medicina presso l'Università degli Studi di Palermo, a margine del terzo Meeting nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) a Palermo, dal titolo "Intelligenza artificiale in sanità: sfide e prospettive per la salute dei cittadini". xd6/mgg/gsl