NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Credo che questa innovazione farà parte della nostra vita e non si può tornare indietro, quindi bisogna essere ottimisti. Bisogna abbracciare questa tecnologia e portarla verso uno sviluppo sostenibile ed etico che migliori le nostre vite. Ci sono campi come agricoltura, sanità e formazione dove questa tecnologia sicuramente contribuirà in maniera positiva. In altri campi come l’informazione e il giornalismo bisogna essere cauti e attenti a difendere la coscienza critica dei nostri Paesi, la coscienza democratica e soprattutto l’integrità dell’informazione. Sappiamo che oggi creare un deep fake è molto poco costoso e si può diffondere in modo capillare, mentre mettere in piedi una struttura editoriale credibile è molto costoso. Quindi dobbiamo aiutare chi fa informazione responsabile, questo è molto importante per il rapporto di fiducia tra cittadini e informazione”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, in un’intervista all’Italpress a New York, a margine della 24^ Infopoverty World Conference, organizzata da OCCAM presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite.

“E’ importante il confronto qui all’Onu sulle differenze e sulle possibilità che l’Intelligenza artificiale può creare perché è fondamentale che questa innovazione unisca i Paesi e non crei una distanza tra quelli del Sud del mondo e quelli del Nord. Siamo in presenza di una importante discussione sulle regole dell’IA e credo che non ci sia un posto migliore di questo per aprire un confronto sulle regole etiche e di visione dell’intelligenza artificiale”, assicura. Il sottosegretario, inoltre, ricorda che “ci sono molti punti di contatto tra il Piano Mattei del nostro governo e questa iniziativa, sicuramente lo sviluppo di possibilità infrastrutturali per quanto riguarda, ad esempio, lo sviluppo agricolo dei Paesi africani ma anche la formazione continua. Noi crediamo fermamente che serva aiutare i Paesi a sviluppare le proprie competenze, a progredire nella loro economia e quindi a sviluppare anche una società più giusta”, conclude.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria –

(ITALPRESS).