REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – E’ iniziato questo pomeriggio presso l’ITS “Pegasus” di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, il “Corso di Intelligence e Data Science per la logistica”, il primo ad essere attivato nel nostro Paese nell’ambito degli Istituti Tecnici Superiori. La manifestazione ha visto la presenza del Rettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria Marcello Zimbone, del Direttore scientifico del Corso Mario Caligiuri dell’Università della Calabria, del Presidente dell’ITS “Pegasus” Ferdinando Loiacono e del Preside dell’Istituto “Milano” Franco Mileto. Con questa iniziativa si conferma l’importanza degli studi sull’intelligence, che dalla Calabria hanno avuto un notevole impulso verso tutta l’Italia.

“E’ significativo – ha detto il direttore del corso Caligiuri – che l’apprendimento della cultura e della formazione sull’intelligence approdi anche negli Istituti Tecnici Superiori, confermando la necessità sociale di questa disciplina che può concorrere a formare professioni in grado di gestire in modo efficace le informazioni in funzione della sicurezza, in un contesto di disinformazione e di incertezza permanente. La circostanza poi che questo percorso venga attivato a Polistena, nei pressi del Porto di Gioia Tauro in Calabria, è un segnale che parte dal territorio per contrastare con la cultura e la competenza la malapianta della criminalità organizzata”.

(ITALPRESS).