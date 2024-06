FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Da ora inizia un nuovo torneo, è dentro o fuori. Ma posso dire che dopo queste prime tre partite la squadra è pronta”. Massima fiducia nei suoi da parte di Roberto Martinez alla vigilia dell’ottavo di finale di Euro2024 che metterà di fronte il suo Portogallo alla Slovenia. “Non è facile giocare agli Europei ma come squadra siamo preparati ad affrontare questa fase a eliminazione diretta. Tante squadre hanno dimostrato qui di avere personalità e di credere di poter vincere e questo vale anche per la Slovenia. Sono organizzati e competitivi, ogni partita si decide nei piccoli dettagli: dovremo essere al nostro meglio”. Ottimista anche sulla condizione atletica dei suoi nonostante l’età media alta, Martinez regala ancora elogi ai rivali di domani: “E’ un momento storico per la Slovenia nel calcio, è la prima volta per loro agli ottavi. Ammiriamo quello che stanno facendo, giocano come una squadra di club”. “Abbiamo già affrontato la Slovenia in amichevole, sappiamo quello che possiamo fare – il riferimento di Bruno Fernandes al 2-0 subito lo scorso marzo – Dobbiamo essere pazienti, loro si difendono bassi e sono fisicamente forti. Dobbiamo stancarli”. Due vittorie e una sconfitta, anche se arrivata col primo posto già in tasca, nel girone, il Portogallo ha imparato molto da questa prima fase dell’Europeo. “Ci sono tante cose positive che ci portiamo dietro, anche dalla sconfitta con la Georgia – prosegue Fernandes – Ora è una fase diversa, ma non cambia l’obiettivo: vincere ogni singola partita, arrivare in finale e vincere pure quella”. Il centrocampista del Manchester United non vuole sentir parlare di obiettivi minimi, di sicuro “nessuno vuole tornare a casa presto. Sappiamo quanto valiamo, tutti vogliono arrivare il più lontano possibile e questo significa arrivare alla finale. Rispettiamo la Slovenia ma non abbiamo paura di nessuno, non importa chi affrontiamo, vogliamo vincere”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]