Inps, via al seminario interattivo di educazione previdenziale

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Wedekind l’evento “Insieme per il futuro“, un seminario interattivo di educazione previdenziale organizzato dall’Inps in occasione della Global Money Week, l’iniziativa annuale promossa dall’Ocse e sostenuta dalla Banca d’Italia. L’evento ha visto la partecipazione di studenti del Liceo Scientifico Statale Aristotele e dell’Iti Michael Faraday, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di una solida cultura previdenziale.

Durante il seminario, Diego De Felice, direttore centrale della Comunicazione dell’Inps, ha sottolineato l’importanza di acquisire conoscenze e competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie consapevoli. “L’Inps non è solo un ente previdenziale, ma un punto di riferimento per tutti i cittadini, abbracciando le famiglie italiane e promuovendo opportunità per i giovani, inclusione e sostegno per le fragilità”, ha dichiarato De Felice.

L’incontro ha visto anche gli interventi di Luca Loschiavo, dirigente dell’Area Dati di lavoro, e Sara Zanotelli, presidente dell’Associazione Italiana Content & Digital Creators, che hanno condiviso preziose informazioni e spunti per una gestione consapevole delle risorse economiche. Al termine del seminario, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare la Pinacoteca di Palazzo Wedekind, ammirando le opere d’arte custodite nel prestigioso edificio. Questo evento rappresenta un passo importante verso la formazione di una generazione di giovani più preparati a gestire il proprio futuro finanziario.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).