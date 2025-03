Inps, in arrivo un Hub istituzionale per i giovani tra i 18 e i 34 anni

ROMA (ITALPRESS) – “E’ ai nastri di partenza un grande progetto rivolto ai giovani che punta a fare dell’Inps l’hub istituzionale per loro dove, attraverso un sito internet dedicato e la nostra app, i ragazzi tra i 18 e i 34 anni troveranno tutte le misure e prestazioni a loro dedicate oltre a informazioni, guide e tutorial per accedere alle opportunità offerte dall’Istituto. L’Inps è il luogo naturale e lo spazio attraverso cui offrire ai giovani un canale privilegiato su tutte le iniziative e le azioni per sostenerli nella loro crescita personale e professionale”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, intervenuto negli scorsi giorni a un convegno a Potenza. “Oggi l’Inps gestisce l’assegno unico universale per oltre 10 milioni di ragazzi, ma sono tante e diverse le prestazioni erogate dall’Istituto che vanno dal sostegno allo studio, attraverso assegni per gli alloggi universitari, tutele sociali, misure a supporto del lavoro o dei periodi di disoccupazione come la Naspi, le agevolazioni contributive under 30, il supporto ai neo genitori come i bonus nido e maternità, i congedi parentali”, ha aggiunto.

“Sul fronte del matching tra domanda e offerta, supportiamo il ministero del Lavoro attraverso il Siisl. Puntiamo molto sulla nuova app Inps che ritengo lo strumento privilegiato per i servizi rivolti ai giovani”, ha spiegato. “Vogliamo essere vicini a tutti, accompagnarli ed essere presenti come partner di vita istituzionale, ma la nostra attenzione va, in particolare, agli oltre 3 milioni di giovani e donne, che hanno lavori precari o una contribuzione discontinua. La sostenibilità del sistema Paese e di quello previdenziale dipenderanno dalla capacità di ingaggiare i giovani e di accompagnarli nel loro percorso di vita e di crescita”, ha concluso Fava.

