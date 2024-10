Inps, Fava “Aumentare occupazione per sistema pensioni sostenibile”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Se vogliamo arrivare a un sistema pensionistico sostenibile c’è un’unica vera ricetta, strutturale: aumentare la base occupazionale. Quindi, ingaggiare i giovani, parlare con loro, ma soprattutto creargli la consapevolezza che devono progettare il loro futuro. E il loro futuro lo progettano partendo dall’estratto conto previdenziale, tenendoli lontani dal lavoro nero, irregolare”. Così il presidente Inps, Gabriele Fava, parlando con i giornalisti a margine della presentazione a Napoli del XXIII Rapporto Annuale Inps, documento che descrive lo stato di salute del welfare nel Paese. “Solo in questa maniera - sostiene Fava - riusciremo ad aumentare i contribuenti e i contributi e arrivare al sistema pensionistico. Non da ultimo - aggiunge - serve un nuovo patto con il tessuto produttivo, con le imprese, che dica: noi, Stato, Istituto, ci siamo, vi aiutiamo nei limiti in cui voi assumete e darete migliori stipendi. Ecco che l’effetto virtuoso porterà a più contribuenti, più contributi, e arriviamo, sinteticamente parlando, a un sistema pensionistico sostenibile, sempre più coerente anche con le esigenze del momento”. xc9/pc/gtr